Zo kleurde de provincie wit na korte sneeuwval

Het gevolg van de winterse neerslag was dat een deel van de vluchten op Schiphol werd geannuleerd en dat het KNMI code geel had afgegeven.

De waarschuwing code geel ging in om 6.00 uur en was om 11.00 uur alweer voorbij. Het KNMI wees weggebruikers op gladheid, maar waarschuwde ook voor hinder, files en slecht zicht. In het noordelijke deel van onze provincie was iets minder sneeuw gevallen dan in het zuidelijke deel.

Wel leverde het een paar mooie plaatjes op in ondermeer Zaandam, Haarlem en Bergen aan Zee.