Schiphol sneeuwvrij is een enorme operatie: "Ik mag het niet zeggen, maar we hopen op meer"

Het is een hele operatie: tientallen sneeuwvlootmedewerkers zijn opgeroepen. "Op moment dat we een goede bak sneeuw verwachten hebben we zeventig voertuigen rondrijden en dan werken er 160 mensen per dienst. Een hele ploeg mensen dus die bezig is met de sneeuw", vertelt Jop Bolsius, die zelf een ploeg aanstuurt.



Ze zijn verantwoordelijk voor het schoonvegen en blazen van de start- en landingsbanen en toegangswegen. Ook wordt er een antivrieslaagje op de banen gespoten.

Bij de sneeuwvloot werken de Schiphol-medewerkers die normaal gesproken andere functies hebben en hier speciaal voor worden getraind.