Tientallen vluchten geannuleerd vanaf Schiphol vanwege winters weer

Gisteren werd al bekendgemaakt dat zeker 70 vluchten zijn geschrapt. Daarbij zijn ook een ruim aantal vliegtuigen vertraagd. "Reizigers zijn van tevoren door hun vliegmaatschappij hierover geïnformeerd", laat een woordvoerder weten.

Op de landingsbanen van Schiphol zijn sneeuwschuivers bezig om de banen weer sneeuwvrij te maken. "Van tevoren is er gestrooid en gespoten. Dat doen we op de vertrek- en landingsbanen, maar ook op de wegen naar de luchthaven toe. Zo blijven we goed bereikbaar."

Beperkte baaninzet

Op de luchthaven is op het moment een beperkte baaninzet. "Er is een vertrekbaan en een landingsbaan. Dit om de operatie beheersbaar te maken." Mensen die vandaag via Schiphol reizen, worden opgeroepen om zoveel mogelijk de website in de gaten te houden over eventuele wijzigingen in hun vlucht.

Verwacht wordt dat de luchthaven vanaf vanmiddag weer vol in bedrijf is.

Spectaculaire beelden: sneeuwvloot Schiphol rukt uit

De sneeuwvloot van Schiphol mocht vanmorgen aan de slag. Het is een hele operatie: tientallen medewerkers zijn opgeroepen op de banen vrij te maken. Zie hieronder de beelden.