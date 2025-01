Sneeuw in het land: KNMI geeft code geel af voor gladheid

Code geel geldt in onze provincie van 06.00 tot 11.00 uur. Daarnaast wordt er gewaarschuwd voor vertraging op de weg. Ook kan dit het zicht belemmeren.

In de ochtend wordt op veel plaatsen nog sneeuw verwacht. In het noorden van onze provincie zal 1-3 centimeter sneeuw liggen. In het zuidelijke deel iets meer: 2-5 centimeter. In de loop van de dag wordt plaatselijk ook regen verwacht en zal de sneeuw verdwijnen, meldt Weeronline.

Aan het begin van de ochtend ligt de temperatuur rond het vriespunt. In de loop van de dag stijgt de temperatuur van 2 naar 7 graden. In de avond blijft dat toenemen tot maximaal 11 graden.