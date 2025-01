Het KNMI meldt dat het komende nacht vanuit het zuidwesten begint te sneeuwen. Hierdoor kan gladheid op de weg en beperkt zicht ontstaan. Zondagochtend gaat de sneeuw eerst in het zuidwesten over in regen, waardoor de gladheid verdwijnt. Aan het begin van de middag zal dit ook in het noordoosten het geval zijn.