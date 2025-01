Grote politieactie in Velsen-Noord na conflict in ex-relationele sfeer

De politie heeft zaterdagavond met een grootschalige actie een woning aan het Stratingplantsoen in Velsen-Noord doorzocht.

Aanleiding was een conflict in de ex-relationele sfeer waarbij één van de betrokkenen aangaf een vuurwapen bij zich te dragen. De woning werd met behulp van honden en agenten in kogelvrije vesten doorzocht, maar de verdachte met het vermeende vuurwapen werd niet aangetroffen.

Een tweede verdachte, die ervan wordt beschuldigd een raam te hebben vernield, is ter plaatse aangehouden en zit vast. Volgens een politiewoordvoerder wordt er nog gezocht naar de vuurwapengevaarlijke verdachte. “Zeker is dat deze persoon zich niet meer in de woning bevindt. Daar is de situatie is nu veilig,” aldus de woordvoerder.

De politie is nog wel op zoek naar de man.