Jongens uit Velserbroek zetten alles op het record met kerstboominzameling

De tijd van de kerstboom is nu, niet in december. Tenminste, voor Mees, Wout, Mats, Bodhi en Siem (tussen de 9 en 12) uit Velserbroek. Vorig jaar verzamelden ze 120 kerstbomen en kregen ze 50 cent per stuk. Dit jaar ligt de tuin alweer vol, tot aan de schutting. De jongens zijn vastbesloten hun record te breken. Lukt het ze, met nog maar één dag te gaan?