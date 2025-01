Arrestatieteam beschoten bij inval na dodelijke schietpartij Osdorp, verdachte overleden

De actie in Rotterdam volgde op een dodelijke schietpartij maandag in Amsterdam-Osdorp. Daar werd een 33-jarige man dood aangetroffen in de gang van een kelderbox. Volgens de politie is de moord vermoedelijk onderdeel van een conflict binnen het criminele milieu. "We denken dat dit geen willekeurig slachtoffer was," verklaarde een woordvoerder eerder tegen AT5.

Op basis van informatie uit het lopende onderzoek kwamen twee verdachten in beeld. De politie vermoedde dat deze vuurwapengevaarlijke personen zich in een woning in Kralingen bevonden.

Vuurgevecht tijdens inval

Bij de inval van het arrestatieteam ontstond een vuurgevecht. Een politieagent werd geraakt, maar bleef ongedeerd dankzij zijn kogelwerende vest. Een van de verdachten raakte eveneens gewond en overleed ter plaatse. De tweede verdachte werd na een verwonding aangehouden.

In een gerelateerd onderzoek werd gisterenavond ook een persoon opgepakt in Hoofddorp.

Onderzoek door Rijksrecherche

De Rijksrecherche is een onderzoek gestart naar het gebruik van geweld door het arrestatieteam, zoals gebruikelijk is bij incidenten waarbij de politie op iemand schiet. Ondertussen hoopt de politie op aanvullende tips over de schietpartij in Osdorp. "Iedere aanwijzing kan helpen om deze zaak verder op te lossen," aldus de woordvoerder.