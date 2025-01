Kwartier vertraging tussen Slotervaart en Buitenveldert door bermbrand

In brand staat vermoedelijk het onderkomen van een dakloze, zegt een woordvoerder van de brandweer. Er wordt rekening gehouden met brandstichting; de politie doet ter plaatse onderzoek.

De melding over de brand kwam even na 16.00 uur binnen. Twee blusvoertuigen van de brandweer zijn ter plaatse. Om het vuur te doven, worden er brandslangen gelegd over de Europaboulevard. Daarom is de afrit tijdelijk dicht, wat leidt tot 4 kilometer stilstaand verkeer tussen de knooppunten Coenplein en Amstel.

Hoelang het blussen nog gaat duren, is onduidelijk.