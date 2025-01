West-Friesland viert het nieuwe jaar en blikt terug op 2024

Ondanks verlies van ledematen: "Niet zeuren, maar poetsen!"

De 9-jarige Valentijn Bieshaar uit Bovenkarspel is voor zijn leven gebonden aan een rolstoel. Hij werd geboren met een open rug en heeft een zeldzame hersenstamafwijking. Valentijn is al 13 keer geopereerd en ontvangt 24/7 zorg en toezicht. Zijn gezin zou niets liever willen dan een rolstoelbus, zodat Valentijn kan blijven sporten en ze hem niet dagelijks in en uit hun auto hoeven te tillen.

Huilende medewerkers, anderen vol ongeloof. En toch is het waar: groenteverwerker Hessing maakt begin 2024 bekend de productie in Zwaagdijk-Oost te stoppen en te verplaatsen naar Venlo. Dit betekent grotendeels het einde van het bekende bedrijf op West-Friese bodem. 280 mensen verliezen hun baan.

Afgelopen jaar verloor de 48-jarige Michael Ramp zowel zijn armen als zijn benen, maar hij is misschien wel hét toonbeeld van wilskracht en doorzettingsvermogen. Met behulp van zijn elektrische rolstoel bezorgt hij iedere dag trouw de krant in Grootebroek. En dat is niet alles, want in 2025 wil hij zijn beroep als stratenmaker weer oppakken. "Niet zeuren, maar poetsen!"