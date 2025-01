Overleden Top 40-dj Van Kooten (83) bedacht de term, maar wat is de succesvolste palingsound?

Van Kooten was bekend onder zijn pseudoniem Joost den Draaijer. Op 2 januari 1965 presenteerde hij de eerste aflevering van de Top 40 op Radio Veronica. Hij overleed precies 60 jaar en 1 dag na die eerste uitzending. De hitlijst was door hem zelf bedacht, naar Amerikaans voorbeeld.

De term 'palingsound' bedacht hij na de release van Cats as Cats Can door The Cats in 1967. Niet vanwege de muziekstijl, maar omdat de band uit Volendam kwam, dat bekendstaat om zijn palingvisserij.

Pondje paling

Volgens geruchten nam The Cats-manager Jaap Buys, die in 2015 overleed, geregeld een pondje paling mee voor Joost den Draaijer als hij sampletjes van The Cats kwam laten horen. Dit zou de geestelijk vader van de Top 40 op het idee voor de term 'palingsound' hebben gebracht.

Hoewel The Cats aanvankelijk niet blij waren met de term, is deze door de jaren heen steeds meer gemeengoed geworden. Het is nu een containerbegrip en geuzennaam voor muziek van Volendamse artiesten. Zo valt ook de muziek van BZN, Jan Smit, Monique Smit, Nick & Simon en andere artiesten onder de noemer palingsound.

Best scorende palingsound

Als eerbetoon aan Den Draaijer onderzocht NH welke palingsound in zestig jaar Top 40 het best heeft gescoord. De resultaten zijn hieronder te zien, waarbij de 'positie allertijden' een berekening is van alle hits en posities bij elkaar opgeteld.

