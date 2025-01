Hackers bieden namens KLM vlucht naar maan aan op X, drie berichten verwijderd

Dat bevestigt een woordvoerder van KLM na berichtgeving door ANP tegenover NH.

"We keken vandaag naar de Solana-markt. Willen jullie meevliegen met KLM? Bestemming: MAAN!", zo schreven de hackers in een eerste bericht namens de maatschappij op X. Met de Solana-markt wordt verwezen naar de handel in de digitale munt Solana, waarvan de koers deze week flink in de lift zit.

AI-agent

In een tweede bericht werd verwezen naar een platform waarop Solana verhandeld kan worden, en in het werd derde bericht gesteld dat KLM wordt ondersteund door een AI-agent, die in de cryptohandel veel gebruikt zouden worden.

KLM benadrukt dat de berichten inmiddels zijn verwijderd en dat er maatregelen zijn genomen om herhaling te voorkomen. Die slaan voor zover bekend goed aan.

Naam KLM vorig jaar ook misbruikt

Het is niet de eerste keer dat de naam van KLM wordt misbruikt. Vorig jaar probeerden oplichters KLM-klanten via X geld af te troggelen. Dat gebeurde nadat Elon Musk Twitter had overgenomen en had omgedoopt tot X. Veel bedrijven besloten het platform niet meer te gebruiken voor communicatie met klanten.

Ook KLM volgde dat voorbeeld, maar oplichters sprongen in dat gat en probeerden creditcardgegevens van argeloze klanten buit te maken. NH nam de proef op de som: