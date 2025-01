Venus gemist gisteren? Binnenkort krijg je (bij helder weer) nóg een kans

"Venus was gisteravond uitzonderlijk goed zichtbaar", vertelt natuurfotograaf Marcel van Engelen uit Wormerveer. Vanwege het tijdstip is het hem niet gelukt foto's te maken, maar hij heeft de planeet wel kunnen zien.

"Venus stond gister zo'n 108 miljoen kilometer van de aarde, dat is 28 procent dichterbij dan gemiddeld", weet Marcel. "En daarmee is de planeet zo'n 50 procent helderder dan normaal." Daarmee was het vanaf grote delen van de wereld zichtbaar.

Volgende week nog een kans

Het gebeurt niet vaak dat de planeet te zien is. "Zo'n twee keer per jaar is Venus helder genoeg om te kunnen zien", aldus Marcel. De volgende keer dat Venus goed zichtbaar is, is volgende week vrijdag op 10 januari, ook rond zonsondergang.

"De helderheid van de planeet zal ongeveer hetzelfde zijn als gisteravond". Daarna duurt het weer ongeveer een jaar voordat Venus zo goed te zien is.

Weersvooruitzicht: bewolking of heldere hemel?

Volgens weerman Jan Visser is het nog niet met zekerheid te zeggen hoe bewolkt het zal zijn of het helder genoeg is om de planeet te zien. Marcel is iets optimistischer en voorspelt dat er in ieder geval opklaringen zullen zijn.