Toch geen slimme verkeerslichten door privacybezwaren en angst voor hacks

Dat Van der Horst voorlopig niet verder wil met de intelligente verkeerslichten is opvallend, want een jaar geleden bleek dat de gemeente juist enthousiast was. De hoop was dat verkeer op drukke kruispunten 'efficiënter' kon doorrijden, doordat bijvoorbeeld groepen fietsers of het openbaar vervoer meer voorrang kregen.

Upgrade

Ook was elk verkeerslicht dat werd vervangen toen uitgerust met deze technologie. Dat laatste is volgens Van der Horst nog steeds zo. De verkeerslichten kunnen volgens haar in de toekomst eventueel een upgrade krijgen, zodat ze daadwerkelijk 'intelligent' zijn. Maar die upgrade komt er volgens de wethouder wel pas als het voldoende meerwaarde heeft om het extra geld te rechtvaardigen en er geen risico meer is voor privacy en veiligheid.

Van der Horst lijkt voorlopig meer te verwachten van de ontwikkeling van verkeersinformatie in auto's zelf. Dat is iets dat wereldwijd speelt.