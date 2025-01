Tientallen bikkels trotseren vroege kou in Hoorn voor sportief begin van het jaar

"Koud!", is het veelzeggende, maar met knipoog gegeven antwoord op de vraag hoe het was. Na het wegkrabben van ijs op de autoruiten trok Ronald vanmorgen naar de Roode Steen. Stipt om 06.30 uur hadden deelnemers zich verzameld. Daar begonnen zij met oefeningen om op te warmen en hun spieren los te maken.

"We zijn het nieuwe jaar sportief begonnen", zegt Ronald. "Het is een mooie traditie geworden, en ondanks dat we het niet groot hebben aangekondigd nog lekker druk. Het was op sommige plekken glad, maar gelukkig is iedereen er goed doorheen gekomen."

Met verschillende intervals hebben de deelnemers onder andere oefeningen als burpies en squats gedaan, en liepen zij ongeveer vijf kilometer door de Hoornse binnenstad. Na afloop kon iedereen een warme kop koffie drinken bij hardloopwinkel Runnersworld, die het jaarlijkse sportevenement mede organiseert. "Daar is ook een paar schoenen verloot onder de deelnemers", aldus Ronald.

Jubileumeditie in 2026

Het idee voor de jaarlijkse Early Urban Run in Hoorn is overgewaaid uit Amerika. "Ik hoorde dat dit iedere zaterdag in januari gedaan wordt in Philadelphia", licht Ronald toe. "De eerste jaren hebben we dit ook hier gedaan, en ook tijdens alle weekenden van februari in Purmerend. Maar dat kost best veel tijd en inzet. Dus is besloten de eerste zaterdag van het jaar aan te houden."

Inmiddels is deze traditie voor de negende keer gehouden. "Volgend jaar hebben we dus een mooi jubileum", zegt Ronald. "Nu hebben we niet veel aan promotie gedaan. Dus dat er toch 45 deelnemers waren, is alleen maar mooi. Voor de jubileumeditie willen we wel wat groter uitpakken en meer mensen op de hoogte brengen."