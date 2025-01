Automobilist (46) belandt in vangrails na slippartij A7: gewond en rijbewijs kwijt

"De bestuurder slipte richting de linkerkant van de weg, waarna hij een paar keer over de snelweg tolde", zegt een woordvoerder van de politie. Het was vannacht glad op de weg.

De man uit Zaanstad had mogelijk letsel en is overgebracht naar het ziekenhuis. Hij kwam tot stilstand tegen de vangrail, die daardoor beschadigd raakt.

Jarig

"De man was onder invloed van alcohol en zijn rijbewijs is ingenomen", zegt de woordvoerder. "Opvallend detail is dat de man gister jarig was en het ongeluk gebeurde om 0.40 uur. Dit is geen goed begin van zijn jaar."

De A7 is enige tijd afgesloten geweest om de vangrails te herstellen.

Tekst gaat door onder de foto