Verdachte dodelijke schietpartij Osdorp zelf doodgeschoten tijdens inval arrestatieteam

Het arrestatieteam viel die woning net voor 5.00 uur binnen. "In de woning waren meerdere personen aanwezig. Tijdens het incident raakten drie personen gewond, waaronder een verdachte die dodelijk gewond raakt", laat de politie vanmorgen weten.

Ziekenhuis

Ook een andere verdachte werd geraakt, maar hij heeft dat overleefd. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en aangehouden. Het derde slachtoffer is geen verdachte, maar is wel gewond geraakt en is ook naar het ziekenhuis gebracht.

Verder is een lid van het arrestatieteam geraakt door een kogel. Hij is, vermoedelijk vanwege zijn kogelwerende vest of helm, niet gewond geraakt.

Het is nog niet bekend waarom er tijdens die inval geschoten is. De Rijksrecherche is een onderzoek gestart. De politie zegt geen inhoudelijke uitspraken te doen over het incident totdat dat onderzoek is afgerond. "Dat onderzoek kan soms lang duren, maar zorgvuldigheid is belangrijker dan snelle conclusies."

Gang van kelderbox

De schietpartij in Osdorp vond op 30 december plaats. Het dodelijke slachtoffer, een man van 33 jaar oud, werd aangetroffen in een gang van een kelderbox aan de Clauskindereweg. Hij was daar aangetroffen door een buurtbewoner.

De politie startte na die schietpartij een onderzoek, dat vandaag dus leidde tot de inval in Rotterdam.