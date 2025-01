In Weesp was de vuurwerkshow op 3 januari

Een gemoedelijke sfeer deze avond, maar niet uitbundig, zo omschrijft een bezoekster de vuurwerkshow deze avond aan AT5. "Een paar mensen telden af net zoals met oud en nieuw".

De weersvoorspelling was vanavond goed en daarom kon de vuurwerkshow doorgaan. Dit in tegenstelling tot de vuurwerkshows in de stad tijdens oudejaarsavond, toen er vier werden afgelast vanwege de harde windstoten. Alleen de show op het Museumplein, die grotendeels elektrisch was, kon wel doorgaan.

Voorbereiding

Toen bekend werd dat de show in Weesp niet door kon gaan, werd het ingekochte vuurwerk tijdelijk ingepakt en bewaard. "Als de show helemaal niet had kunnen plaatsvinden, had al het vuurwerk vernietigd moeten worden, waardoor de kosten hoe dan ook al gemaakt waren", liet de gemeente weten.

De voorbereidingen voor de vuurwerkshow begonnen deze middag. Tussen 17.00 en 20.00 uur was parkeren aan de Hoogstraat, tussen de Kerkstraat en de Sluisbrug daarom tijdelijk niet mogelijk.