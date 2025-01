Geen kerstkaartjes, geen rekening: tientallen adressen Zeeburgereiland al weken zonder post

Eddie probeert met man en macht het probleem te tackelen. Hij heeft in de straat naast de zijne een bord neergezet met een grote pijl naar zijn huis: "Ik weet dat hier de post wel wordt bezorgd, dus misschien helpt dit." Ook is hij langs geweest bij alle buren, "en ik heb zelfs mezelf kaarten proberen te sturen, om te kijken of die zouden aankomen. Maar er kwam niets", vertelt Eddie.

Twee mannen met grote zakken

De buurtapp stroomt vol met klachten die bij PostNL worden ingediend en met vragen of er toevallig mensen zijn die al iets binnen hebben. En donderdag was het eindelijk zo ver: twee postbezorgers met grote PostNL-zakken liepen door de buurt en Claire en Eddie kregen allebei een paar brieven: "Maar dit is zeker niet alles", zegt Claire stellig.

PostNL zegt dat inmiddels alle post zou moeten zijn bezorgd, er staat in ieder geval geen post meer klaar om daar in de buurt bezorgd te worden. Maar de bewoners wachten nog met smart op de kaarten, brieven en brievenbuspakketjes. "Ik heb er eigenlijk niet zo veel vertrouwen in dat ik het de komende week ineens op de mat heb liggen", aldus Eddie.