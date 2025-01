Schrijver en dichter Guus Luijters op 81-jarige leeftijd overleden

"Het GVB heeft dat precies allemaal bijgehouden", zei Luijters over het feit dat het vervoersbedrijf voor elke rit een vergoeding werd ontvangen. De gemeente en het GVB besloten kort na de onthulling om het geld te doneren dat verdiend is door trams aan de Nazi's te verhuren voor deportatie van Amsterdamse joden. Ook zullen tramhaltes waar ze moesten instappen een gedenkteken krijgen.

18.000 Joodse kinderen

Luijters die tijdens de Duitse bezetting in 1943 werd geboren in Amsterdam, trok zich het lot van de ruim 18.000 vermoorde Nederlandse joodse kinderen bijzonder aan. Zeven jaar lang werkte hij aan zijn belangrijkste boek 'In Memoriam', waarvoor hij van alle vermoord joodse kinderen een biografie maakte.

Samen met het Stadsarchief maakte hij een tentoonstelling met duizenden foto's en teksten. "Het was de bedoeling dat ze van de aardbodem verdwenen, maar dat zal nooit meer lukken want ze staan in een boek", zei Luijters. "Baby's, kinderen van 0 jaar, 1 of 10 jaar, voor wie het leven nog moest beginnen. En toen zijn ze doodgemaakt."