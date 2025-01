Bestuurder bekneld bij aanrijding IJmuiden

Een van de bestuurders kwam door de botsing vast te zitten in de auto. Het slachtoffer is door de hulpdiensten bevrijd uit het voertuig. In de auto zaten meerdere personen. De bestuurder uit de andere auto raakte ook gewond.

Het ongeluk gebeurde op de Lange Nieuwstraat, vlakbij de Eemstraat. Het is nog niet duidelijk hoe het heeft kunnen gebeuren.