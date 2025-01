Lisbroekse boer vecht tegen 'vossenplaag', maar is daar wel sprake van?

Chris schakelde daarom Sjaak van Ruiten van de dierenambulance in om de vos op te halen. Die zag meteen dat er meer aan de hand was met het dier. "Hij was in zijn poot geschoten, waarschijnlijk door een jager. Dat is wat hem die achtertuin in heeft gedreven. We hebben hem uiteindelijk helaas in moeten laten slapen."

Maar één vos minder is volgens Chris eigenlijk niet genoeg. "Wij zien al twintig, dertig jaar dat het steeds minder gaat met de wilde vogels rondom onze boerderij. Patrijzen, weg. Leeuweriken, nergens meer te bekennen. De laatste in de omgeving hebben we Gerrit genoemd, die slaapt al een hele tijd elke nacht bij ons in het dak van de schuur. Anders is hij ook de sjaak."