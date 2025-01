Buurt blij met cameratoezicht na explosies: "Prachtig, het is wel nodig hier"

"Ik zie hem nu hangen. Ik vraag me af of het helpt, maar kan me voorstellen dat je je dan iets veiliger voelt", zegt een voorbijganger op de Orteliuskade. Een bakker op de Hoofdweg: "Ja prachtig. Het is wel nodig hier. Want hier gebeurt elke keer wat. Dus het is goed dat hier een camera staat."

Prima

Alle explosies vonden op 30 december plaats. De gemeente zegt dat het herstellen van de openbare orde belangrijker is dan eventuele privacybezwaren. Veel bewoners snappen dat wel. "Als ik hier wandel, is dat prima, joh. En als je daardoor de maatschappij veiliger kan maken, prima", zegt een bewoner van Osdorp.

De vier camera's blijven in principe een jaar staan, maar die periode kan nog verlengd of ingekort worden als dat nodig is.