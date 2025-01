VVD stelt vragen na onrustige jaarwisseling en storing in systeem meldkamers

"We kijken terug op een zeer onrustige jaarwisseling, met veel vernieling en geweld. Een nacht waarin hulpverleners zijn uitgescholden en belaagd. Juist op een nacht als deze is het uitermate zorgwekkend dat een noodknop niet werkt en onze agenten hierdoor in een potentiële risicovolle situatie terechtkomen", schrijft de VVD.

Schriftelijke vragen

Fractievoorzitter Daan Wijnants (VVD) stelt daarom namens de partij meerdere schriftelijke vragen aan het college. Zo vraagt hij onder andere hoe vaak er in de afgelopen vijf jaar technische storingen in het communicatienetwerk van de politie Amsterdam hebben plaatsgevonden. En of er ook daadwerkelijk gevolgen waren, wanneer een noodknop van een agent niet werkte.

Ook wordt er gevraagd naar alternatieve communicatiemiddelen die agenten tot hun beschikking hebben om de meldkamer te bereiken, wanneer hun noodknop niet functioneert. De VVD vraagt aan het college een reactie op of zij het eens is 'dat de veiligheid van agenten in de stad altijd de hoogste prioriteit moet hebben' en 'dat een storing in het meldkamersysteem onacceptabel is, omdat het agenten in risicovolle situaties brengt'.

Daarnaast wil de VVD weten wat het standpunt en de ervaringen zijn van de Amsterdamse politie ten aanzien van het C2000-netwerk, via waar de communicatie verloopt. De partij vraagt het college welke concrete maatregelen er kunnen worden genomen om zulke technische storingen in het communicatienetwerk van de politie in de toekomst te voorkomen.

Geweld

De jaarwisseling in de stad verliep op veel plekken onrustig. Zo moest de Mobiele Eenheid in meerdere stadsdelen in actie komen en werden er zeker 66 aanhoudingen verricht. Zowel de brandweer als ambulance moesten meer dan tweehonderd keer uitrukken. Ondanks het afsteekverbod, werd er op de Dam veel vuurwerk afgestoken. Op het Stationsplein kwamen agenten in nood, nadat zij werden belaagd. Er volgden hier vier aanhoudingen.

In Oost werden er bushokjes vernield, scooters gingen in brand en verkeerslichten werden opgeblazen. Ook gaan er beelden rond van een mishandeling door een groep jongeren. Een man wordt daarbij geslagen met een helm en een vrouw krijgt een aantal flinke klappen. Op beelden is te zien dat er daarnaast een baksteen richting de twee wordt gegooid.

Agressie tegen hulpdiensten

Ook zijn de hulpdiensten zelf slachtoffer geworden van geweld. Deze jaarwisseling is acht keer melding gemaakt door hulpverleners van agressie tegen henzelf. Dat gaat om gehoorschade, brandwonden en letsel door een klap in het gezicht van een agent.

De driehoek liet eerder aan AT5 weten dat het onverantwoord en onhoudbaar is om nog langer te wachten met een landelijk vuurwerkverbod. "We doen in onze gemeente met man en macht wat we kunnen om de nacht veilig te laten verlopen, maar we hebben de landelijke politiek hier hard bij nodig. Het lokaal afsteekverbod is kansloos zo lang de regering niets doet tegen de verkoop en consumenten daarmee een tegengesteld signaal geeft. Het is niet langer uit te leggen", liet Halsema aan toen weten.