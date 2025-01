Renovatie De Nederlandsche Bank bijna klaar: maandag gaan de deuren open

Na vijf jaar duurzaam renoveren is architect Houben heel blij met het resultaat. "We hebben ons afgevraagd of we iets kunnen met het sentiment van het Paleis voor Volksvlijt. We hebben gezegd: 'We gaan dit gebouw in het park leggen, we leggen het Frederikspark (het 'Frederiksplein' wordt het 'Frederikspark', red.) er helemaal omheen en we maken de entree in het verlengde van de Utrechtsestraat'.

Zodat het bijna net als het Volkspaleis weer toegankelijk wordt. Ik hoop echt dat straks ook de Amsterdammers en de Nederlanders hier heel blij mee zijn. Want het was toch een gebouw met een negatief imago. Het hoorde altijd in het rijtje lelijkste gebouwen van Amsterdam. Ik denk dat dit nu een fantastisch gebouw is. Om in te werken, maar ook voor het publiek."