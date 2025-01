Code geel zondag, kans op gladheid door sneeuw en regen

In de nacht van zondag wordt sneeuwval verwacht, waardoor er in de hele provincie tot 11.00 uur gladheid wordt verwacht. "Door de sneeuwval worden veel wegen glad en is het zicht beperkt. Het verkeer kan hinder ondervinden en er is kans op vertragingen op de weg", aldus het KNMI.

Regen

Zondagochtend zal de sneeuw langzaam veranderen in regen. De gladheid zal dan ook geleidelijk afnemen. Het KNMI verwacht dat er zondag vroeg zo'n 1 tot 3 cm sneeuw zal vallen. De gevoelstemperatuur ligt die ochtend rond de -5 graden en zal in de loop van zondag oplopen tot zo'n 10 graden.

Volgende week blijven de temperaturen ruim boven het vriespunt (ook 's nachts) en wordt het zonniger. Daarmee is de kans op een wit landschap weer verkeken.