Volgende week meer dan 300 apotheken dicht door landelijke staking

Op 9 en 10 januari gaan in heel Nederland 1942 apotheken dicht. Ook in Noord-Holland doen medewerkers mee aan de actie. Zo sluiten in Zaandam 12 apotheken, in Amsterdam zelfs 116.

Werkdruk verminderen

Medewerkers van apotheken voeren al maanden actie voor een beter CAO. Ze eisen een loonsverhoging van 6 procent en willen dat het minimumloon wordt verhoogd naar 16 euro per uur. Ook moeten er meer maatregelen komen om de werkdruk te verminderen.

Half december sloten vier Noord-Hollandse apotheken een paar dagen de deuren. Ook werd er een actiebijeenkomst georganiseerd in Zaandam, waar zo'n 1000 actievoerders op af kwamen.