Oud-wethouder Raymond van Haeften overleden

Van Haeften (D66) was eerder wethouder in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Nadat die gemeente opging in Haarlemmermeer maakte hij de overstap naar Zandvoort waar hij wethouder Ellen Verheij opvolgde. Zandvoort heeft dan net een bestuurlijke crisis achter de rug.

"Hij was tussen 2000 en 2002 een zogenaamde 'wethouder van buiten'", vervolgt Moolenburgh. "Hij woonde niet in Zandvoort, maar in Halfweg." Van Haeften kreeg een brede portefeuille, waar ook Jeugd en Onderwijs onder vielen.

En hij kreeg de ontwikkeling van het circuit namens de gemeente onder zijn hoede en was dus ook nauw betrokken bij het overleg over de terugkeer van de Formule 1. Daar ging hij vol enthousiasme mee aan de slag.

Een fijne warme persoonlijkheid

"Door corona ging de eerste editie niet door. De volgende heeft hij wel kunnen meemaken", vertelt Moolenburgh. "Hij had ongelooflijk veel energie, was altijd enthousiast, vrolijk en had gewoon een fijne warme persoonlijkheid. Hij maakte met iedereen een praatje."

De burgemeester roemt de wijze waarop Van Haeften de gemeente vertegenwoordigde tijdens de gesprekken met het circuit. Hij was ook onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.