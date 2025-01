Nepagent berooft Vennepse (74) thuis met babbeltruc van sieraden, verdachte (19) vast

De man belde gisteravond bij de woning van de vrouw aan de Kalslagerring aan en stelde zich voor als agent in burger, vertelt een woordvoerder van de politie. Met een gehaaide babbeltruc wist hij de vrouw zover te krijgen haar sieraden aan hem af te geven.

Rond 21.50 uur wordt de babbeltruc bij de politie gemeld. Wie die melding deed, wil de politie niet delen, maar er wordt een duidelijk signalement afgegeven. Kort daarna houdt de politie een verdachte aan. Bij de jongeman wordt een deel van de buitgemaakte juwelen aangetroffen.

Ook de exacte locatie van de aanhouding wil de politie niet delen, wel dat het om 'een appartementencomplex in de buurt' gaat. Later op de avond heeft een speurhond van de politie meer sieraden van de vrouw teruggevonden. De verdachte zit nog vast en wordt verhoord.

Meer nepagenten actief

In oktober vorig jaar kreeg de politie Midden-Nederland op één dag maar liefst tien meldingen van babbeltrucs door nepagenten. Acht babbeltrucs mislukten, maar twee vrouwen (105 en 86) werden wél bestolen, zo vertelde de politie in november in Bureau NH.

In datzelfde programma gaf de politie tips wat je kunt doen als je vermoedt met een nepagent te maken te hebben. Vaak benaderen ze slachtoffers eerst telefonisch, maar of dat ook in Nieuw-Vennep is gebeurd, is niet bekend.

Dreigend verhaal

Dan hangen ze een 'dreigend verhaal' op, vertelde politiewoordvoerder Joey Brink destijds. "Bijvoorbeeld over een toename van het aantal inbraken in de wijk." Vervolgens sturen de oplichters iemand langs - geregeld in uniform - om sieraden, geld en andere waardevolle bezittingen op te halen, en ze zogenaamd veilig op te bergen.

Bekijk in de aflevering van Bureau NH hieronder waaraan je een écht politie-uniform kunt herkennen, en hoe je een echte van een nep-politiepas kunt onderscheiden.