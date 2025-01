Overperformen wil Peter Hofstede de komende jaren met Telstar: "Dat gaat al best aardig"

Waar zie je Telstar over een paar jaar staan?

"Het zou mooi zijn als we qua spelersbudget wat stappen kunnen maken. Sportieve prestaties zijn altijd het vliegwiel voor de rest van de club. Dat zien we ook dit seizoen. Het helpt gewoon ontzettend in de ontwikkeling van de club en dat moeten we doorzetten. Ons doel is en blijft: mensen vermaken die hier in het stadion komen. We willen met onze middelen bovengemiddeld presteren. Dat zijn enorme uitdagingen, maar dat maakt het tegelijkertijd ook leuk."

Hoe zijn de financiële middelen nu ten opzichte van vorig seizoen?

"Ik denk dat wij nog altijd onderkant eerste divisie zijn. Ik hoop dat we daar wat stapjes kunnen maken. We moeten ook creatief zijn met de middelen die we hebben. Daarmee hebben we denk ik dit seizoen een prima selectie samengesteld. Er is wel wat groei geweest financieel gezien, maar het wordt nu de kunst om spelers die het goed doen te behouden. Spelers moeten het gevoel krijgen dat ze hier graag willen spelen."

Hoe is bij Telstar de verdeling tussen profs en amateurspelers?

"Wij zijn een opleidingsclub. Vaak moeten we spelers halen vanuit de amateurwereld. We hebben helaas niet de mogelijkheid om spelers vanuit de bovenkant eerste divisie te halen. Zoals we met Zakaria Eddahchouri hebben gedaan, die komt gewoon vanuit de tweede divisie. Zo hebben we er wel meer. Uit mijn hoofd hebben we 20 contractspelers en 6 amateurs. Je moet minimaal 16 contractspelers hebben. Spelers die je graag wil hebben, moet je wel wat kunnen bieden."

