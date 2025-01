Klappertandend tegen de radiatoren: buurthuis d'Evelaer zoekt twee ton voor renovatie

Van der Kolk, legt uit. "We hebben al drie ton bij elkaar, waarvan een derde via fondsen. Maar het resterende bedrag moeten we dit jaar bijeen krijgen. Anders vervalt een belangrijke subsidie, en kunnen we opnieuw beginnen." Alvast beginnen lijkt geen optie. "Alles hangt met elkaar samen. Dus je moet het wel tegelijk doen als alles open ligt."

Extra financiering noodzakelijk

De afgelopen vier jaar hebben de vrijwilligers niet stilgezeten. Om de verbouwpot te spekken, zijn allerlei acties georganiseerd, zoals een veiling tijdens de Bloemendagen. Ook kunnen ze op een steuntje in de rug van verschillende fondsen rekenen.

Toch is het bedrag nog altijd niet toereikend. "We hebben de gemeente om een lening gevraagd", vertelt Van der Kolk. "Maar het is onzeker of we die krijgen. De tijd dringt, want zonder extra financiering komen we er niet."

Nooit de hand opgehouden

In tegenstelling tot veel andere buurthuizen is d'Evelaer volledig onafhankelijk. Het begon in de jaren ’70 als een kleinschalige plek in een schuurtje voor activiteiten voor tuinderskinderen. "Ik kan zelf ook nog goed herinneren dat ik er als klein hummeltje rondliep."

In de jaren daarna groeide d'Evelaer uit tot een belangrijk gemeenschapscentrum, dat de bewoners van het uitgestrekte agrarische gebied dichter bij elkaar brengt. Later verhuisde het centrum naar een groter houten pand op de huidige locatie, waar vrijwilligers 27 jaar geleden zelf een nieuw buurthuis bouwden. "We hebben altijd onze eigen broek opgehouden", zegt Van der Kolk.