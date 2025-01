Sterk deelnemersveld bij jubileumeditie halve marathon Egmond; Maase geeft startschot

Niesten werd vorig jaar de tweede Nederlander in Egmond en maakte tweemaal indruk bij de marathon van Rotterdam. De Beverwijker liep in 2023 naar het brons en vorig jaar naar het zilver. Hij liet recent zijn vorm zien met een sterke Zevenheuvelenloop (achtste) en tweede plek bij het NK cross.

Choukoud is sinds 2011 een vaste waarde op het parcours in Egmond. Hij haalde alleen in 2017 de finish niet. Tijdens de Amsterdam Marathon in oktober kroonde hij zich nog tot beste Nederlander met 2 uur, 9 minuten en 30 seconden. Internationale lopers als Yakoub Labquira, Lahsene Bouchikhi en Samuel Barata zullen ook aan de start in Egmond verschijnen.

Tekst gaat verder onder de foto.