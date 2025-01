Verdachte met vuurwapen aangehouden in Noord

Op donderdagmiddag kreeg de politie een melding dat een vrouw in een woning aan de straat Termini werd mishandeld en vervolgens is gevlucht. De agenten troffen de vrouw daarna aan op straat. De verdachte komt uit Almere en was nog in de woning aanwezig. Hij was in het bezit van een vuurwapen.

Het vuurwapen is in beslag genomen en de verdachte is aangehouden. De verdachte wordt vandaag voorgeleid bij de rechter-commissaris.