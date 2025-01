Assistent-trainer Tamerus verlaat Telstar; stunttrainer Van der Kooij vervangt hem

Van der Kooij is vooral bekend als 'stunttrainer'. Hij stond namelijk aan het roer bij de amateurs van Hercules toen zij in december 2023 Ajax uitschakelde in de KNVB-beker. Inmiddels is Van der Kooij trainer bij Rijnsburgse Boys. Hij schakelde met de tweededivionist dit seizoen al Roda JC en FC Volendam uit in de beker. Feyenoord komt 15 januari op bezoek op Sportpark Middelmors.

"Bij eventuele conflicterende verplichtingen krijgt zijn hoofdtrainerschap bij Rijnsburgse Boys voorrang", schrijft Telstar over de nieuwe assistent. Van der Kooij treedt per 15 januari officieel in dienst bij Telstar. "Wij heten René van harte welkom bij de Witte Leeuwen en kijken uit naar een succesvolle samenwerking."