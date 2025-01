Dubbel zoveel afvaltegoed in Haarlem: geen jackpot maar weergaveprobleem

“Een kleine hick-up”, laat een woordvoerder van afvalinzamelaar Spaarnelanden weten. “De overgang naar het tegoed-systeem is een grote operatie. Die is succesvol verlopen. Dit is eigenlijk het enige wat niet helemaal goed is gegaan. Het gaat om enkele containers in de stad.”

Onjuist tegoed in Haarlem-Noord

Proefondervindelijk blijkt dat meerdere containers in Haarlem-Noord een onjuist tegoed op het digitale scherm weergeven. Wanneer bewoners een vuilniszak in de container stoppen, moeten zij hun afvalpas voor dit scherm houden. Als zij de klep sluiten, wordt het resterende tegoed voor het betreffende huishouden weergegeven. Bij de meeste containers is dit na de eerste lozing 364, maar bij de afwijkende containers is het 653.