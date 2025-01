Scooter gaat in vlammen op na brandbom in Noord, woning mogelijk doelwit

De brandweer werd rond 22.20 uur gealarmeerd over een woningbrand aan de Distelweg. Ter plaatse bleek het te gaan om een scooter. Volgens de politie lijkt het erop dat de explosie gericht was op de woning. Niemand raakte gewond.

Ontploffingen bij woningen zijn allang geen uitzondering meer. Eerder vandaag besloot burgemeester Halsema met spoed extra cameratoezicht in te stellen in vier straten in West en Nieuw-West vanwege een reeks explosies.

In 2024 nam het aantal ontploffingen opnieuw toe, bleek vorige maand uit politiecijfers in handen van AT5. In de eerste elf maanden werden de hulpdiensten hiervoor 221 keer opgeroepen, twaalf keer zoveel als in heel 2023.