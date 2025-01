Een halve marathon in Egmond: goed voor de uitstraling, maar niet iedereen is enthousiast

"Dat is fantastisch voor de uitstraling van het dorp", vindt Sandy Dekker, oud-voorzitter van ondernemersvereniging BIZ Egmond aan Zee. "Het laat zien hoe gastvrij we zijn, iedereen doet mee. Daarnaast zijn het natuurlijk ook gouden tijden voor de horeca."

Dat beaamt de gemeente Bergen. "We hebben geen cijfers, maar alle hotels en vakantieparken zijn in dit weekend zeer goed bezet en de horeca worden goed bezocht. Deze inkomsten zijn zeer welkom voor ondernemers in de winterperiode."

Toch ziet Dekker, ook eigenaar van de Bike Shop in het dorp, dat niet iedere Derper er zo positief over denkt. "Het heeft voor- en nadelen. Het belangrijkste voordeel is dat je als dorp kunt laten zien hoe leuk het hier is. En je hoopt dan natuurlijk dat de mensen die hier komen sporten hier nog een keer willen terugkomen. Maar het is ook geen geheim dat er bewoners en ondernemers zijn die het evenement een belasting vinden, omdat het dorp wordt afgesloten."

'Maak het exclusiever'

Bij die groep hoort Andrea Rijtema, voorzitter van Parel aan Zee, een vereniging die opkomt voor de dorpsbelangen van Egmond. "Het is maar één dag per jaar, maar zo'n 18.500 deelnemers in een dorpje waar nog geen 5.000 mensen wonen, dat is nogal wat. Het groeit zo wel een beetje uit z'n voegen." Het zou best met wat minder deelnemers kunnen, denkt Rijtema. "Dat maakt het ook wat exclusiever. Zoals het nu gaat, vind ik dat de overlast voor bewoners best groot is."

Toch is de vereniging zeker niet tegen de marathon, benadrukt Rijtema. "Het heeft Egmond aan Zee sportief op de kaart gezet. In 2023 hebben we in samenwerking met Le Champion, de gemeente Bergen en Hotel Zuiderduin een beeldje onthuld van de eerste winnaar van de marathon: Joop Smit."

