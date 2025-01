Héél even kunnen we dit weekend genieten van een witte wereld

Allereerst vandaag: in de ochtend is het wat buiig. Die buien trekken begin van de middag weg, waardoor de zon later op de middag de kans krijgt zich te laten zien. Af en toe is er kans op een winterse bui. Het wordt 5 graden.

Morgenochtend is er kans op winterse buien, maar die trekken snel weg. In de middag wordt het zonnig, de temperatuur ligt rond een frisse 4 graden en er staat weinig wind.

Witte wereld

Zondagochtend gaat het al vroeg sneeuwen, en is er volgens NH-weerman Jan Visser een goede kans dat we heel even kunnen genieten van een witte wereld. Dat duurt niet lang: de temperatuur klimt begin van de middag snel omhoog naar 11 graden, waardoor de sneeuw verandert in regen.

Maandag blijft het zacht en druilerig, maar daarna zakt de temperatuur weer.