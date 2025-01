Dollemansrit zorgt voor enorme schade in Haarlem én Bloemendaal

Rond 03.00 uur vannacht rijdt een kleine rode Suzuki de gevel van een schuur van een woning op de Griend in Haarlem eruit. De schade is enorm, maar er vallen geen gewonden. De automobilist besluit verder te rijden richting Bloemendaal.

Genadeklap voor Suzuki

Op de Korte Kleverlaan, zo'n 8 kilometer verderop, gaat het weer fout. De bestuurder raakt de macht over het stuur kwijt, en knalt tegen een geparkeerde auto aan. Het is de genadeklap voor de Suzuki, die komt niet meer vooruit.

Dan is er altijd nog de benenwagen, moet de bestuurder gedacht hebben. Hij stapt uit, maar voor vertrek heeft diegene nog wel even de kentekenplaten van de auto getrokken. Van de verdachte ontbreekt op dit moment nog ieder spoor, maar de politie is naarstig naar hem op zoek.

De auto is in beslag genomen voor verder onderzoek.