Vuurwerkshow in Weesp gaat vanavond alsnog door

Iedereen is vanavond welkom om de show te bekijken vanaf de oevers rond de Vecht in Weesp. De weersvoorspellingen voor vanavond zijn goed. Op oudejaarsavond werden vier vuurwerkshows in de stad afgelast vanwege harde windstoten. Alleen de show op het Museumplein, die grotendeels elektrisch was, ging toen door.

Nadat bekend werd dat de show in Weesp niet door kon gaan, werd het ingekochte vuurwerk ingepakt en bewaard. "Als de show helemaal niet had kunnen plaatsvinden, had al het vuurwerk vernietigd moeten worden, waardoor de kosten hoe dan ook al gemaakt waren", aldus de gemeente.

De voorbereidingen beginnen vrijdagmiddag. Je kan tussen 17:00 en 20:00 daarom niet parkeren aan de Hoogstraat, tussen de Kerkstraat en de Sluisbrug.