Veron (61) liep vier keer de wereld rond: hoe motiveer je jezelf om te blijven lopen?

Het is 3 januari en sommige goede voornemens vinden we nu al terug in de prullenbak. Met grijs en nat weer in deze maand is het ook niet gemakkelijk. De 61-jarige ultraloper Veron Lust uit Purmerend liep afgelopen jaar zijn 160.000e (!) kilometer hard. Nu geeft hij eerste hulp bij goede hardloopvoornemens: hoe houd je het in vredesnaam vol?