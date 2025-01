'Kidnappers' kozen met reden voor Goois koeienbeeld: "Speciale boodschap"

Vóór de jaarwisseling verdween het kunstwerk van de Hoorneboegse Heide. Het enige wat overbleef was de sokkel en een bordje met daarop de tekst: 'Ik maak een tripje naar het Noorden'.

De oudejaarsvereniging van Zorgvlied, Wateren en Oude Willem namen het beeld, als onderdeel van hun jaarlijkse oudejaarsstunt, mee. De 'brutale ontvoering' gebeurde midden in de nacht en er ging veel organisatie aan vooraf.

Maar net als bij elke oudejaarsstunt wordt ook dit gestolen kunstwerk weer netjes teruggebracht en in elkaar gezet. Dit geeft ook een inkijkje in de moeite die de vereniging heeft gedaan om het beeld mee te nemen. Met een takelwagen en meerdere leden is Tied Zat zeker anderhalf uur bezig om het beeld weer in elkaar te zetten.

Sportieve reacties

De Hoorneboegse Heide valt onder het beheer van het Goois Natuurreservaat. De boswachter die aanwezig is bij het terugzetten wordt bedankt met een pakket Drentse producten voor de sportieve reactie.

Ook de kunstenaar van het beeld, Jantien Mook, heeft gereageerd op de verdwijning. Zo schrijft ze op Facebook: "Ha ha...wie niet weg is, is gezien. Hopelijk is ze binnenkort weer terug op de heide, zou fijn zijn." Aan de vereniging heeft ze laten weten blij te zijn dat Ahimsa weer terug is gebracht.