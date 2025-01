Geweld, berovingen en vernielingen: dit is wat we tot nu weten over jaarwisseling in Oost

Uiteindelijk moest zelfs de ME worden ingezet rond het kruispunt van de Insulindeweg en de Molukkenstraat. "Wat begon als een gezellige oudjaarsavond, sloeg volgens hem later om naar het belagen van agenten en het aanrichting van vernielingen", schrijft ME'er Michael Schieving later op Instagram.

"Het begon met oliebollen en champagne, maar na middernacht veranderde dat: "Het vuurwerk ging niet meer de lucht in maar kwam onze kant op", schrijft de agent die betrokken was bij de situatie. "Er werden dingen vernield en in de brand gestoken. Er vlogen klinkers tegen de bus aan en er werd met eieren gegooid."

Buurtbewoners kwaad en bang

Op de foto's en video's die hij deelt, is te zien dat zijn team rondom de Molukkenstraat aan het werk was. In de omgeving zijn veel vernielingen aangericht. Zo werden stoplichten en bushaltes opgeblazen en werd zwaar vuurwerk afgestoken. Veel buurtbewoners hebben de onrust meegekregen en spreken er schande van. Een vrouw had vanaf haar appartement goed zicht op het kruispunt en de vernielingen: "Ik ben vreselijk kwaad omdat ze weer alles aan het stukmaken waren, maar ik was ook angstig omdat het ongeleide projectielen waren dus je weet niet waartoe ze in staat zijn." Buurtbewoners willen niet op camera reageren omdat ze bang zijn voor de eventuele gevolgen.

De politie vraagt mensen die meer weten over de gebeurtenissen zich te melden.