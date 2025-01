FC Volendam beloont Nordin Bukala met eerste profcontract

Technisch directeur Patrick Busy is zeer te spreken over de middenvelder. "Bij FC Volendam Onder 21 heeft hij veel progressie geboekt en zo zijn kans gecreëerd om zich te laten gelden tijdens trainingen bij het eerste. We zijn zeer tevreden over het aanpassingsvermogen van Nordin en hebben hem om die reden beloond met een contract."

FC Volendam is de koploper in de eerste divisie en hervat op vrijdag 10 januari de competitie met een uitwedstrijd tegen FC Eindhoven.