Jantje van Amsterdam met fakkels geëerd bij begrafenis: "Hij was tof én een kwal"

Het was even spannend hoeveel mensen op de uitvaart, waar iedereen welkom was, zouden afkomen. Uiteindelijk zaten er zo'n 130 mensen in de zaal van De Nieuwe Ooster. Uit de speeches bleek dat Jantje voor zijn naaste omgeving lang niet altijd makkelijk was geweest. "Hij was tof en een kwal", aldus zijn 'bloedgabber' Verbrande Herman.

"Het was een hele lieve man. In zijn hart was hij een heel goede kerel. Maar van buiten was het af en toe niet te geloven. Hermien (zijn toenmalige vrouw) heb ik vaak 's nachts gehoord; ik ben mishandeld, dit en dat", aldus documentairemaker Roy Dames. "Ook mij heeft hij wel eens bedreigd."

Rooie Jos: "Het was een mooie kerel, maar natuurlijk is er veel gebeurd. Maar toch had hij het hart op de goede plek." Verbrande Herman: "Hij is vijf keer getrouwd geweest. Het waren volgens hem allemaal krengen. En ze gingen allemaal vreemd. Toen zei ik tegen hem: misschien kan jij niet lekker neuken, dat die vrouwen wel motten. Vond ie ook niet leuk."