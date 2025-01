Na weken van grijsheid laat de zon zich even zien: ''Dit hebben we nodig''

Nog aarzelend, waterig en telkens verdrongen door wolken, liet de zon zich vandaag na weken van grijsheid even zien langs de kust. Het was daardoor druk in Zandvoort, vol met uitwaaiende mensen. Een van het zegt: ''Eindelijk zon, dit hebben we nodig."

Goede voornemens

Tussen de hordes door begaf zich een enkele hardloper en een strandfietser, allemaal vol goede voornemens. "We gaan de marathon van Amsterdam lopen", zeggen twee in hardloop-outfit gestoken vrienden, die toegeven dat 'de ballast van de afgelopen feestdagen' eraf moet.

De meeste bekijks trok een groepje paraglider-piloten. Begonnen in Langvelderslag, had de wind ze bijna als vanzelf naar Zandvoort geblazen. ''Een heerlijk gevoel'', zegt één van hen, ''je bent letterlijk zo vrij als een vogel.''