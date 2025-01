Met spoed extra cameratoezicht in West en Nieuw-West na reeks explosies

Aanleiding voor het toezicht is een nacht vol explosies afgelopen maandag. Binnen 24 uur vonden toen op maar liefst zeven adressen in West, Nieuw-West en Zuidoost ontploffingen plaats, de meeste tussen ongeveer 02.00 en 03.00 uur 's nachts. De politie onderzoekt nog of er een verband is tussen de gebeurtenissen. Niemand raakte gewond.

"Deze incidenten leveren een gevaar op voor de openbare orde", schrijft Halsema in haar besluit op vier plekken cameratoezicht in te stellen. De maatregel geldt in eerste instantie tot 31 januari.

Daarnaast wordt het cameratoezicht in twaalf andere onrustige gebieden met ten minste één jaar verlengd. Het gaat om het Lambertus Zijlplein, de omgeving van het Osdorpplein en de Lodewijk van Deysselbuurt in Nieuw-West, de Buiksloterweg en op en rondom Lohuis en Mastbos in Noord, de Oostelijke Eilanden in Centrum, de Dapperbuurt in Oost, de Diamantbuurt in De Pijp, de omgeving van Holendrecht, de K-buurt en Ganzenpoort in Zuidoost, en op en rond station Weesp.

Het aantal explosies in de stad is in 2024 opnieuw toegenomen, bleek vorige maand uit politiecijfers in handen van AT5. In de eerste elf maanden werden de hulpdiensten hiervoor 221 keer opgeroepen, twaalf keer zoveel als in heel 2023.