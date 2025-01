Laatste boekhandel Amsterdam-Nieuw-West op zoek naar redder in nood om zaak te behouden

Al meer dan 35 jaar zit de boekenwinkel aan Tussen Meer in Osdorp. Het is genoeg geweest, vindt eigenaar Eddie Mekkelholt. Al zou hij het doodzonde vinden als de zaak voorgoed verdwijnt. "Er zijn 160.000 inwoners in Nieuw-West, dus er zijn wel genoeg mensen die de boekhandel willen houden en er wat voor over hebben", legt hij uit. "Maar waarschijnlijk net niet genoeg om een financieel haalbare boekhandel te runnen."

Hij bedacht, samen met de coöperatieve verenging Cultureel Boekencentrum Nieuw-West – met meer dan honderd vrijwilligers- een plan. De vrijwilligers zijn bereid om duizend euro in te leggen, een ondernemer zou instappen en de boel leiden. Helaas, door dat plan ging een streep, want de ondernemer haakte vanwege gezondheidsredenen af.

Plan B

Tijd dus voor plan B: de vrijwilligersvereniging wordt eigenaar van de boekwinkel. En initiatiefnemer Niko Koers besloot op het boekengala in Nieuw-West in 2022 het podium op te stappen, want die kreeg lucht van het mogelijk verdwijnen van de boekwinkel. "Toen heb ik een oproep gedaan van 'dit kunnen we toch niet zomaar laten gebeuren'? In de pauze heb ik met mijn opschrijfboekje daar gestaan en heb ik namen en mailadressen genoteerd. We zijn bij elkaar gekomen en dingen gaan doen."