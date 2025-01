Een landelijk vuurwerkverbod? Zelfs de Amsterdamse VVD ziet het wel zitten

In de Amsterdamse gemeenteraad kan de grootste partij, de Partij van de Arbeid, de oproep alleen maar toejuichen. "Wij steunen dat van harte", zegt fractievoorzitter Lian Heinhuis. "Ik vind het eerlijk gezegd onbegrijpelijk dat er landelijk nog geen actie is ondernomen."

Ook GroenLinks-fractievoorzitter Imane Nadif noemt de huidige invulling van de vuurwerktraditie 'niet normaal'. "Vuurwerk mag door iedereen worden gebruikt, zonder enige vorm van licentie - en we verwachten dat hulpverleners dat in de hand hebben. Dat is niet realistisch." Haar partij is al heel lang voor een landelijk vuurwerkverbod. "Ik hoop dat we inzien dat we deze traditie op een andere manier kunnen invullen."

Landelijk verbod ver weg

Zo'n landelijk verbod lijkt er op korte termijn niet in te zitten: in de huidige rechtse coalitie steunt geen enkele partij het idee. Ook de VVD is tegen.

In Amsterdam is de VVD, de grootste oppositiepartij, wél voor een verbod - al snapt fractievoorzitter Daan Wijnants best dat zijn partijgenoten in Den Haag een andere afweging maken. "Maar wij zijn een lokale Amsterdamse partij en wij zien de gevolgen", zegt Wijnants. Net als Heinhuis wijst hij op het geweld tegen hulpverleners, waarbij dikwijls ook vuurwerk wordt gebruikt. "Natuurlijk is dat deels met illegaal vuurwerk, maar dat gebeurt ook met legaal vuurwerk."