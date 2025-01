BBB verwacht minimaal 3 zetels in de raad: "Ik vind Amsterdammers hele gezellige mensen"

Volgens Caroline van der Plas is er veel ontevredenheid bij Amsterdammers over het gemeentelijk beleid en ze denkt daarom een goede kans te maken in de Amsterdamse gemeenteraad. "Ik verwacht minimaal drie zetels", vertelt ze. "Over veel dingen die in Amsterdam gebeuren denken mensen in de rest van het land: 'hoezo?' Vroeger was dit de stad waar alles kon, nu is het wel eens de stad waar niks meer kan."

Ontevreden ondernemers

Het feit dat er niet veel boeren wonen in Amsterdam is volgens Van der Plas geen belemmering om straks stemmen te winnen. "Een ondernemer hier in Amsterdam, zoals een kroegbaas of een winkelier, is niks anders dan een agrarisch ondernemer. Die lopen tegen dezelfde regels aan."

Hoewel de rit naar Amsterdam hier naartoe volgens Van der Plas "bizar druk" was en ze daarom hier zelf nooit zou kunnen wonen, ziet ze ook dat de stad levendig en gezellig is: "Hier is altijd wat te doen. Theater, muziek en lekker in het park zitten." Een stamkroeg heeft ze nog niet.

